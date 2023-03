Concerto del Trio Lycos tra Classicismo e Novecento

Vari concerti in programma oggi nel Reggiano. Al teatro di Correggio alle 20,30 viene proposta "La buona novella", un omaggio al capolavoro di Fabrizio De Andrè con il coro AcCanto al Sasso diretto da Silvia Vacchi, accompagnati da I Delirici. Con la voce di Cristina Bonazzi, Giorgio Federici e Daniele Nascetti alle chitarre, Andrea Tusa al basso, Andrea Vaccari a chitarra e voce, Paolo Zamboni alle tastiere, Stefano Di Marco alla batteria, Laura Minelli a voce e proiezioni, Danilo Malferrari a introduzioni.

Al Centro culturale Mavarta di via Piave a Sant’Ilario d’Enza oggi la rassegna di concerti "Allegro con spirito" propone alle 16 "Una partita a birilli tra Classicismo e Novecento" del Trio Lycos (foto) composto da Alberto Delasa (clarinetto), Isacco Burchietti (violino) e Valentina Wang (pianoforte). A Reggiolo oggi alle 17, alla sala dei Miti di Palazzo Sartoretti, spazio alla musica con la rassegna "L’arte e la sua voce: colonna sonora per tela dipinta" con il concerto di Giovanna Mambrini (flauto traverso) e Davide Braco (clarinetto), con la musica a introdurre la presentazione dell’opera Emile Gilioli, "Cantante Francese".

Per informazioni: 331-8426129 oppure 0522-213713.

Al castello di Arceto, a Scandiano, oggi alle 17 gli appuntamenti di "Note oltre i confini" prevedono il concerto del Quartetto Galilea con Mostafa Saad e Gandhi Saad al violino, Omar Saad alla viola, Tibah Saad al violoncello, con musiche di Mozart (Quartetto per archi n.19 in do maggiore K.465 "Delle dissonanze"), Mostafa (Esordio, Tour in Galilee), Gandhi (To my boy).

Antonio Lecci