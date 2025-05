Concerto della Lepido Youth Orchestra al piazzale dell’ospedale. Astrofotografia alle Caprette

Oggi alle 18 nel piazzale antistante l’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio è in programma il concerto dei giovani della Lepido Youth Orchestra e del Bartali Choir diretti da Paolo Testi e da Sergio Cattolico. Il concerto vuole essere un omaggio ai piccoli ricoverati del Santa Maria Nuova e al Mire. Alla sagra di San Giacomo a Guastalla stasera alle 21 la compagnia ’La Palanca Sbusa’ di Gualtieri (foto) in ’Le scarpe dei Tacchi’, con tra gli altri Clara Claretta, Francesca Goldstaub, Marco Mantovani, Armando Avanzi, Ugo Franzoni, Mary Bertolotti. Ingresso libero. Oggi alle 19 ai Chiostri di San Pietro a Reggio incontro con lo scrittore Luca Misculin che presenta il suo ultimo libro ’Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale’. Mentre a palazzo dei Principi a Correggio alle 18 incontro con Mary Vaccaro, docente alla University of Texas at Arlington, che interviene sull’arte del Correggio, un evento organizzato dal Lions Club. Stasera alle 21 al parco delle Caprette a Reggio evento di ’astrofotografia’ per documentare il cielo, con osservazioni astronomiche e foto nel parco fino alle 23, con tre telescopi a disposizione. Alla biblioteca Santa Croce a Reggio oggi alle 16,15 tornano le ’letture piccine’ per bambini, coi volontari di NatiperLeggere (prenotazioni: tel 0522585600). Alla sede dell’associazione Archeosofica, in via Campo Marzio a Reggio, stasera dalle 21 si parla di ’Piante e salute. Un’unica alleanza’ sul legame tra mondo vegetale e benessere umano.

a. le.