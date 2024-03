Concerto di classica all’istituto Garibaldi

L’Istituto regionale per i ciechi "Giuseppe Garibaldi", in via Franchetti a Reggio, ospita oggi alle 19 un concerto di musica classica e lirica per violino, violoncello e pianoforte, con un repertorio di brani classici che spazia dal Seicento al Novecento.

In scena il tenore Mirko Matarazzo, con Federica Dotto al pianoforte, Chiara Ambrosini al violino e con Giorgio Fiori al violoncello, artisti di fama internazionale che eseguiranno in solo, duetti e terzetti alcuni brani e musiche di Bach, Elgar, Piazzola, Popper, Tosti e Vivaldi e altri importanti autori. L’ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Info: 0522-439305.