Concerto di fine corso per emergenti

Le giovani stelle della musica si esibiscono sotto le… stelle. Nel cortile del municipio di Campagnola la musica prende vita con l’esibizione di fine anno della scuola di musica Pipin Luppi, con gli allievi protagonisti insieme al locale corpo filarmonico Primavera.

Stasera dalle 20,30 il cortile del palazzo comunale si trasforma in un palcoscenico per il saggio finale degli allievi della scuola di musica locale, per l’occasione accompagnati dalle note del corpo bandistico, celebre per le tante partecipazioni a feste, sagre, per allietare eventi vari a Campagnola e non solo. L’ingresso è libero.

Una serata di emozioni, talento e passione, dove i giovani musicisti sono impegnati a dare voce a tutto ciò che hanno imparato, mettendoci "anima e cuore". Un’occasione, gratuita e a due passi di casa, di venire in contatto con i musicisti emergenti del territorio. L’appuntamento è nell’area interna del municipio, in piazza Roma.