Concerto di Olga Laudonia in Duomo a Guastalla

Stasera alle 21 in duomo a Guastalla in programma un concerto offerto alla cittadinanza dal locale Rotary Club.

Si esibisce Olga Laudonia, organista e docente di Musicologia sistematica del Conservatorio di Cosenza. Vengono eseguite all’organo settecentesco del duomo alcune composizioni inedite per il tempo di Natale tratte da "Ninno bello. Four centuries of organ pastorals from the libraries of Naples", ultimo disco dell’artista sorrentina inciso per NovAntiqua Records. Il disco è la "concretizzazione sonora" di uno studio che la musicista dedica alla pastorale per organo a Napoli. Ninno bello è l’espressione con cui Sant’Alfonso Maria de’ Liguori chiama Gesù nella sua celebre canzoncina, scritta in napoletano. Ingresso libero.