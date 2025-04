Concerto di Primavera sul sagrato della chiesa di Rolo

Oggi alle 18 sul sagrato della chiesa parrocchiale di Rolo (in canonica in caso di maltempo) si rinnova l’appuntamento con il Concerto di Primavera, con protagonisti il corpo filarmonico Piccini di Rolo e l’associazione culturale Centouno di Fabbrico. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Rolo insieme alla locale parrocchia. La banda rolese è una realtà storica del paese, fondata ufficialmente nel 1869, all’indomani dell’Unità d’Italia per effettuare servizi musicali di piazza, in feste e fiere. I Centouno sono nati invece a Fabbrico, all’inizio degli anni Settanta.