Concerto in ricordo di Albertina

Stasera alle 21 al santuario della Beata Vergine della Porta a Guastalla l’associazione Giuseppe Serassi organizza un evento musicale con protagonisti i Solisti dell’Orchestra Unica Vox di Verona, in ricordo di Albertina Rovesti, compianta assistente sanitaria del locale ufficio di Igiene Pubblica. Il programma affronta autori importanti per la storia della musica, vissuti in momenti storici e socio-culturali diversi. Tra virtuosismo, espressività e solidità tecnica, in un’ora di concerto sarà possibile assaporare secoli di storia, riconoscere le basi, i pilastri e i punti fondanti che hanno reso "classica" la musica occidentale, elementi presenti oggi nella musica contemporanea. Solisti del concerto i giovani Marco Nerenti al violino ed Elena Ortu al violoncello. Il concerto rientra nella rassegna "Musica intorno al fiume".