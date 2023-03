Concerto nella chiesa di San Michele

Stasera alle 19 nella chiesa di San Michele della Fossa, a Bagnolo, il concerto "Vetera et nova: creazione e ri-creazione". In scena la Schola Vox Gregoriana diretta da don Nicola Bellinazzo, con Luigi Fontana all’organo Domenico Traeri del 1703. Una elevazione spirituale sulla salvaguardia del creato con testi tratti dal libro della Genesi, dai Salmi e dal repertorio ambrosiano. In programma brani di Frescobaldi, Lucchesi, Fasolo e Scarlatti, alternati col canto gregoriano. La Schola Vox Gregoriana è formata da cantori con lunga esperienza in questo ambito musicale.