Concerto pasquale con lo Stabat Mater per Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria, in occasione della Pasqua, stasera alle 21 propone – alla chiesa di San Francesco da Paola, in via Emilia all’Ospizio 62 – lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Interpreti Elena Busni, Isabella Gilli, Anastasiia Kalynovska, Annalisa Soli (soprani), Giulia Boni, Loredana Ferrante, Svitlana Melnyk (mezzosoprani), Daria Malakhova, Iryna Pavlyshyn, Alina Trush (organiste). Allieve delle classi di canto di Patrizia Biccirè, Marina Comparato, Sonia Ganassi e della classe di organo complementare di Renato Negri del Peri-Merulo. Ingresso libero.