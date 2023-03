Concerto pianistico in tema Quaresima

Oggi alle 17 alla Chiesa della Concezione, in centro a Guastalla, è in programma un concerto pianistico in tema quaresimale. Viene eseguita una rara trascrizione pianistica, pubblicata dall’editore Luigi Marescalchi a Napoli sul finire del Settecento, de "Le sette ultime parole del nostro Redentore in croce" di Franz Joseph Haydn. Composta per il Venerdì Santo del 1786 nella cattedrale di Cadice, Haydn concepì originariamente questa musica per orchestra. Ma visto il grande successo riscosso, l’anno seguente l’autore ne elaborò una versione cameristica per quartetto d’archi. E nel 1796 ne licenziò un’ulteriore versione in forma di oratorio per soli, coro e orchestra. L’opera consiste in una serie di meditazioni musicali sulle ultime sette frasi che, secondo i Vangeli, Cristo pronunciò prima di morire sulla croce. Ciascuna Sonata suscita emozioni diverse. Il programma è eseguito dal maestro Andrea Panfili, formatosi sotto la guida di Vittorio Venturi per poi diplomarsi in pianoforte al Conservatorio "Alfredo Casella" de L’Aquila. L’appassionata attività di ricerca gli ha consentito di produrre studi monografici pubblicati in importanti collane di arte organaria e musicologia. Nel giugno 2015 ha concluso con lode il dottorato in Italianistica indirizzo Storia, Scienze e Tecniche della Musica all’Università di "Tor Vergata".