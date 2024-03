Oggi alle 16 al Centro Mavarta di Sant’Ilario nuovo appuntamento con "Allegro con spirito" col concerto-reading "Donne ribelli del Blues" del duo Momablues composto da Viviana Monti (voce) e Marco Macchi (chitarra). Il progetto Momablues nasce da un lavoro di ricerca su brani blues degli anni Venti, alla scoperta delle artiste che nella prima parte del ‘900 sono riuscite a emergere e a incidere i loro brani. Le prime a dar voce alle donne afroamericane della working class, una categoria che non aveva accesso alla scrittura e alla riflessione alta, ma si esprimeva con la formula popolare e ripetitiva del blues. Il percorso musicale è ispirato al saggio "Blues e femminismo nero" di Angela Davis, filosofa e attivista per i diritti civili contro il razzismo. Dalla poetica del blues emerge il racconto delle difficoltà affrontate dal popolo afroamericano e in particolare dalle donne.