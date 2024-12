Concessionaria a fuoco a Montecchio. A Poviglio, brucia una stufetta in casa

Domenica di fatica per i vigili del fuoco chiamati a intervenire in rapida successione in due incendi. Il primo, intorno alle 16, è divampato al salone espositivo-centro revisioni D.g.f. Auto, in via Galilei 17 a Montecchio (foto sotto). Sul posto due squadre da Sant’Ilario e Bibbiano. Stando a quanto ricostruito anche dai carabinieri – che stanno cercando di appurare la dinamica – a scatenare le fiamme sarebbe stata un’avaria all’impianto elettrico. Alcune autovetture sono rimaste danneggiate. Nessun ferito.

Poco dopo le 18, rogo in un appartamento in via Zappellazzo, nell’abitato di Poviglio (foto sopra), appena fuori dal centro storico. Per fortuna non si registrano feriti. A scatenare il fumo sarebbe stata una stufetta difettosa. In quel momento, i proprietari erano assenti. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto una colonna densa nera. Sul posto due squadre di pompieri da Guastalla e da Sant’Ilario che hanno rotto le finestre per far uscire il fumo. Sul luogo anche i carabinieri. I danni risultano abbastanza ingenti.