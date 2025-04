"Conclave del Pd all’Istituto Cervi. Chi ha pagato il conto per l’ospitalità?"

"Il Pd si è riunito in conclave a casa Cervi, luogo simbolo della resistenza e dell’antifascismo. Tralasciando ogni considerazione politica sui contenuti emersi dal dibattito, qualche domanda sorge spontanea: chi ha sostenuto e in che misura i costi dell’evento? Chi ha pagato il noleggio della sala, per i pasti e per il trasporto?". L’esponente di Forza Italia Fabio Filippi chiede chiarimenti sulla due giorni che ha visto riuniti a Gattatico i deputati del Partito democratico. "In un momento in cui i cittadini sono chiamati a fare sacrifici, come nel caso degli aumenti di Irpef, bollo auto e ticket decisi dalla Regione Emilia-Romagna", Filippi fa notare che l’istituto Cervi e l’omonimo museo ricevono "tanti contributi pubblici, nonostante istituto e museo siano gestiti come fossero soggetti privati o, addirittura, di partito. Sia chiaro: ogni partito è libero di riunirsi dove crede, ma visto che l’istituto Cervi e il relativo museo vivono di finanziamenti pubblici, sarebbe opportuno sapere chi ha pagato e in che misura per il conclave del Pd".