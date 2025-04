"Conclave e sfide irrisolte del pontificato"

Un viaggio nella storia dei conclavi, dalle origini ai giorni nostri, un’analisi documentata sulle dinamiche, le tradizioni e le trasformazioni dell’elezione del vescovo di Roma. È questo il cuore del nuovo libro dello storico della Chiesa reggiano Alberto Melloni, ’Il conclave e l’elezione del papa. Una storia dal I al XXI secolo’, fresco di stampa per Merietti1820.

Melloni è segretario della Fondazione per le Scienze Religiose, professore ordinario all’Università di Modena e Reggio Emilia, Unesco Chair all’Università di Roma La Sapienza e alla guida dell’Infrastruttura Europea di Ricerca per le Scienze Religiose.

L’opera esplora le fasi salienti dell’elezione papale, partendo dalle prime comunità cristiane fino ad arrivare ai conclavi contemporanei. Melloni mette in luce il delicato equilibrio tra tradizione e innovazione, tra vincoli canonici e influenze geopolitiche, offrendo un affresco di un’istituzione chiave della Chiesa cattolica. L’autore ricorda come "il conclave è stato sempre un luogo di tensioni, di contraddizioni e di riforme mancate, ma anche di straordinarie innovazioni che hanno segnato la storia del papato". E spiega con precisione come "il conclave è stato capace di adattarsi agli elettori, alle procedure, alle forme e perfino agli eletti: tant’è che è dal 1978 che ogni elezione porta qualcosa ‘senza precedenti’ nella storia del papato andante".

A questo si aggiunge un’analisi critica delle ultime elezioni papali, con particolare attenzione al conclave del 2013, avvenuto senza funerale pontificio, che Melloni definisce "il terzo conclave del secolo". Nel libro emergono anche riflessioni sulla mistica del conclave: "Dietro questa discarica di scorie d’ignoranza purissima e di fossili post-secolari agisce la pre-mediatizzazione di ciò che anticipa – per pochi o lunghi mesi – il conclave stesso", sottolinea Melloni, evidenziando come la narrativa mediatica distorca spesso la realtà di questo evento.

Un altro tema centrale è il ruolo della Chiesa nella società contemporanea, definita dall’autore "unica attrice globale sul pianeta Terra ancorché priva di testate nucleari e disegni imperialistici". Ma non sempre l’elezione del nuovo Pontefice porta con sé la stabilità. "L’elezione del vescovo di Roma a norme invariate potrebbe diventare il punto di disarticolazione del vertice del cattolicesimo romano", avverte Melloni.

La ricerca si spinge fino all’attualità, interrogandosi sul futuro del papato e sui possibili scenari dei prossimi conclavi: "L’agenda del prossimo conclave dovrà confrontarsi con le sfide irrisolte di questo pontificato, con le perle disperse e con le questioni che restano aperte". E ancora: "Il fine del conclave non è eleggere il migliore dei vescovi possibili, o il più pio o il più dotto o il più rappresentativo. Il suo scopo è produrre con ogni mezzo un’elezione incontestata e incontestabile del vescovo di Roma".

Arricchito da un ampio apparato di fonti storiche e documentarie, il libro si rivolge non solo agli studiosi di storia della Chiesa, ma anche a chiunque voglia comprendere meglio il meccanismo di elezione del papa e il suo impatto sulla storia del cristianesimo e del mondo.