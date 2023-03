Conclusi i lavori al viadotto della Crostolina La viabilità è ritornata a doppio senso

Risultano finalmente conclusi i lavori al viadotto della Crostolina, sul ponte del Po tra Guastalla e Dosolo. Per diverse settimane il traffico era rimasto regolato a senso unico alternato, con lunghi incolonnamenti e disagi, soprattutto nelle ore di punta, con la situazione generale peggiorata da contemporanei lavori al ponte di Boretto, con ulteriori rallentamenti del traffico. Ora la viabilità sul ponte tra Guastalla e Dosolo risulta essere tornato a doppio senso, con sollievo per i tanti utenti di quella strada.

I lavori hanno comportato l’inserimento di giunti alla sottopavimentazione, il ripristino delle armature, l’impermeabilizzazione dell’intera soletta ed il rifacimento di caditoie e pavimentazione stradale. Già nei mesi precedenti non erano mancati i disagi per il lungo cantiere avviato su un altro ponte, nei pressi dello svincolo verso viale Po, per far fronte a cedimenti strutturali legati a una situazione di rischio che veniva segnalata ormai da molto tempo dai cittadini. Gli interventi sono stati avviati grazie a risorse pubbliche destinate ai ponti sul Po.