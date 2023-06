Conclusi i lavori in via Ariosto Una festa nel segno del ducato

Una giornata di festa per la conclusione della riqualificazione del tratto di via Ariosto tra piazza 24 maggio a porta Castello. Un tassello del progetto Ducato Estense - passeggiata settecentesca, che coinvolge l’antica piazza della Legna (piazza 24 maggio) e piazza Diaz. "Il quartiere di porta Castello è il biglietto da visita della città storica sul versante sud e oggi, dopo i lavori di riqualificazione, questi spazi sono tornati ad essere luoghi - dice il sindaco Luca Vecchi -: non più svincoli e traffico incontrollato, ma ambienti vivibili, a misura d’uomo, di incontro, di pedone e di ciclista che possono muoversi su percorsi capienti, accessibili e sicuri, luoghi più verdi, con un significato e una identità chiari".

La festa prevede dalle 9 alle 20 in via Ariosto il mercato di Com.Re e Coldiretti. Tra piazza 24 Maggio e piazza Diaz dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 giochi antichi con Uisp e dalle 10 alle 12.30 musica con la Bologna Bridge Band e passeggiate con l’Asineria - asini di Reggio. In piazza 24 Maggio alle 11 ’Le bellezze architettoniche e archeologiche di Porta Castello’, visita guidata con l’architetto Paolo Bedogni e l’archeologo Nicola Cassone a cura del Comitato di porta Castello. In piazza Diaz alle 12 intervento del sindaco Luca Vecchi.

Dall’ora di pranzo fino a sera, animazione con musica e distese a cura dei commercianti e dei locali di via Ariosto. La festa prosegue in serata al parco Cervi con RocknSanta, la Sagra di Sant’Agostino. Gli orari sono indicativi e possono subire leggere variazioni.

L’area dell’antica porta Castello e via Ariosto si configurano ora come un ampio parterre con una spiccata vocazione pedonale e ciclabile. L’obiettivo è di inserire questi luoghi in un contesto più ampio, riqualificato a sua volta e immaginabile come un filo rosso che collega i ‘nodi’ delle piazze Gioberti, Roversi, della Legna e Diaz in centro storico a viale Umberto I fuori dall’antico perimetro murario della città.

L’intervento, finanziato dal ministero della Cultura (Mic) con 800mila euro, ha portato alla riconfigurare la strada con la creazione di una piazza pedonale e alberata a sud-est dell’area dell’antica porta e la riorganizzazione del parcheggio alberato a sud-ovest. L’area antistante i palazzi di Edilizia residenziale sociale (lato ovest di via Ariosto) è al centro di un successivo intervento finanziato con 150mila euro dall’Amministrazione comunale.

Sono state inserite 28 nuove alberature, allargato lo spazio ciclopedonale sul lato est di via Ariosto, riorganizzati i percorsi veicolari, riordinato il sistema della sosta, sostituite le pavimentazioni in analogia con quelle di viale Umberto I, creata una nuova piazza alberata e rifatta l’illuminazione pubblica con corpi illuminanti su palo o a muro in continuità con la Passeggiata Settecentesca e il centro storico.