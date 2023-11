Concluso l’abbattimento dell’ex biblioteca

Si è concluso nei tempi previsti l’abbattimento dell’edificio della ex biblioteca di Campagnola. E ora si è pronti per la rimozione dei detriti, mentre nelle prossime settimane verranno effettuati degli interventi di potenziamento del sistema fognario che transita a ridosso dell’edificio demolito.

Esaurita questa fase, partirà il cantiere per la nuova struttura, con l’avvio dei lavori previsto per la prossima primavera. Tra lunedì e martedì si è proceduto alla demolizione del vecchio edificio, che sarà sostituito da un nuovo fabbricato che potrà ospitare la ludoteca (novità per il paese), uffici a disposizione del Comune per attività attinenti alle politiche culturali e giovanili, l’associazionismo e la promozione del territorio e, al primo piano, tre locali a disposizione delle associazioni locali, oltre al Centro Giovani.

Si tratta di un progetto che prevede un investimento di 944 mila euro, di cui 740 mila euro grazie a un finanziamento in risorse pubbliche erogato attraverso la Regione. Un progetto che segue quello della riqualificazione di piazza Roma, appena concluso, sempre nel centro di Campagnola.