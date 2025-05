Concordato Ferrarini. Due milioni per acquistare l’ex stabilimento Vismara

Ci sono investitori disponibili a comprare all’asta l’ex stabilimento della Vismara: a pubblicare l’offerta irrevocabile e vincolante è stato il tribunale di Reggio. Due milioni di euro la cifra che gli immobiliaristi della Officine MAK di Milano sono disposti a pagare per rilevare lo storico salumificio, fondato nel 1898 nel cuore della Brianza, e costruirci sopra. A gennaio scorso Vismara, marchio a lungo appannaggio della Ferrarini spa, è stato acquisito al 100% dal gruppo Pini, che detiene anche l’80% di Ferrarini. Le sirene di fine turno allo stabilimento di Casatenovo (Lecco) hanno suonato per l’ultima volta la sera del 30 dicembre 2011. L’attività è stata poi trasferita nei nuovi impianti di Cascina Sant’Anna, a Campofiorenzo, frazione della città dove si trovano tutt’ora. La fabbrica originaria dismessa avrebbe dovuto diventare un nuovo quartiere residenziale, mai però realizzato a causa delle difficoltà economiche dei Ferrarini, dal 2020 proprietari del marchio e dell’attività, rilevati solo a inizio anni all’asta dai valtellinesi del gruppo Pini.

Sul tavolo non c’è solo una disponibilità all’acquisto, ma un’offerta irrevocabile vincolante. L’hanno formulata gli immobiliaristi della Officine MAK di Milano, specializzati in progetti di rigenerazione urbana e soluzioni abitative. Sono disponibili a pagare 2 milioni di euro per rilevare i ruderi dell’ex Vismara e costruirci sopra. La proposta è stata accettata e ratificata dai giudici del Tribunale di Reggio Emilio nell’ambito della procedura di concordato preventivo che era in corso.