CONCORSO DELL'ACETO A CORREGGIO: Scadenza Oggi per Partecipare

Scade oggi il termine per consegnare i campioni di aceto balsamico tradizionale per partecipare ai palietti di Fabbrico, Rio Saliceto, Correggio, Novellara e Gualtieri. Un concorso dedicato a un prodotto tradizionale. Anche i produttori di altri Comuni o province partecipano al 1°Trofeo Renzo Rinaldini. Occorre consegnare il campione da 120 grammi del proprio aceto in un contenitore. Informazioni: tel. 339-2865791 oppure [email protected]. Le premiazioni dei palietti locali, a cura della Confraternita dell’aceto balsamico, si svolgeranno alla cena annuale di gala.