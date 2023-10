Concorso di idee per il viale della Rocca

Un concorso di idee, lanciato dal Comune di Scandiano, per riqualificare il viale della Rocca, l’area antistante l’ingresso principale del monumento simbolo di Scandiano. L’amministrazione nei prossimi mesi mira a raccogliere progetti o idee che possano in qualche modo riconfigurare l’area in una logica di maggior vivibilità e valorizzazione culturale e monumentale. L’intera documentazione e coordinate sono disponibili sul sito web del Comune. "In sostanza – sottolinea il sindaco Matteo Nasciuti – prevediamo una premialità per quei progetti che meglio sappiano interpretare le nostre idee di riqualificare l’area, lavorando su una viabilità alternativa, recuperando i parcheggi che eventualmente si perderebbero e soprattutto valorizzando la facciata della nostra amata Rocca". Per l’assessore Claudio Pedroni la "Rocca, anche grazie al cantiere che la interessa in questo periodo, diventerà sempre più la porta di accesso alla città storica e va immaginato come uno spazio aperto, fruibile, sicuro per tutte le fasce di età". Tre i premi assegnati da una commissione ai progetti più votati.

m. b.