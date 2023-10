Condanna al legale di Grande Aracri: "Minacciò un pentito per zittirlo". La difesa: "Non è vero, fu provocato"

di Alessandra Codeluppi

"La capacità intimidatoria della frase indirizzata al collaboratore di giustizia Antonio Valerio è inequivoca". Lo scrive il giudice dell’udienza preliminare Andrea Rat nelle motivazioni della sentenza emessa per l’avvocato Antonio Piccolo, difensore di Francesco Grande Aracri, Gaetano Oppido e Domenico Oppido nel processo ‘Grimilde’. In luglio il legale è stato condannato a due anni, con pena sospesa, e all’interdizione per due anni dalla professione forense, per aver tentato di indurre il pentito di mafia Valerio a non rendere dichiarazioni (o a renderle false).

Secondo la ricostruzione del pm Maria Rita Pantani, l’avvocato Piccolo, durante l’udienza di ‘Grimilde’ del 4 luglio 2022, dopo aver chiesto al pentito come si chiamasse e se avesse cambiato cognome, affermò in modo allusivo: "Io penso di saperlo però". Parole in cui è stata individuata una minaccia al pentito "per interferire sulla genuinità delle sue dichiarazioni". La Procura aveva formulato un’altra accusa, rivelazione di segreti d’ufficio, dalla quale è stato assolto. Per lui il procuratore Calogero Gaetano Paci e il pm Pantani avevano chiesto 3 anni.

Il giudice fa riferimento al contesto: "Quel giorno erano presenti in videocollegamento alcuni imputati che, secondo il collaboratore, rappresentavano personaggi di spicco della ‘ndrangheta in Emilia e con i quali aveva intrattenuto forti legami criminali". Si ravvisano anche "domande e affermazioni non consentite dal codice di rito e dalla deontologia forense sulla sfera privata del collaboratore e che costituiscono parte fondamentale del programma di protezione". È in quest’ultimo aspetto che, secondo il gup, si esplica al massimo la minaccia rivolta dall’imputato, "un avvocato penalista - rimarca - esperto di procedimenti di criminalità organizzata e ben consapevole dei rischi che corrono i collaboratori". L’avvocato, "avendo fallito nell’intento di ottenere risposte favorevoli ai propri assistiti, ha fatto un’affermazione che ha assunto una carica intimidatoria abnorme, proprio perché verteva sul fulcro della protezione fornita dallo Stato a Valerio".

L’imputato aveva detto che si era interessato alle generalità del pentito per verificare se fosse indagato per estorsione ai suoi assistiti. "Tuttavia - obietta Rat - questo fatto sarebbe stato eventualmente commesso ben prima rispetto al mutamento anagrafico".

La difesa, affidata all’avvocato Gabriele Bordoni, commenta: "Condivido tutto della sentenza tranne il punto sulla capacità intimidatoria, aspetto che impugneremo in Appello. Valerio ha rivolto provocazioni all’avvocato Piccolo, chiamandolo anche ‘ndranghetista".