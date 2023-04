Condannati per diffamazione

La vicenda della distesa estiva degli "Spiriti Allegri", locale pubblico in pieno centro a Correggio, aveva fatto parlare molto nell’estate di quattro anni fa, con i residenti nell’adiacente palazzo che avevano vinto un ricorso sul disturbo alla quiete pubblica in orario di riposo. Alla fine la distesa estiva era stata chiusa. E non erano mancati commenti sui social.

Alcuni di questi avevano fatto avviare querele per diffamazione. Una quarantina gli indagati. Per dieci di loro ora è scattato il decreto penale di condanna di 300 euro ciascuno. Per gli altri c’è stata invece l’archiviazione.

Alcuni dei destinatari della condanna stanno valutando il ricorso contro il decreto penale, mentre altri puntano alla conciliazione. La vicenda era nata in un periodo in cui erano state autorizzate feste serali in centro storico, ma con polemiche sul livello dei decibel a tarda ora.