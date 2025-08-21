Condannato a più di 7 anni per traffico di eroina

È stato condannato per reati legati al traffico di droga e ora la sentenza è diventata definitiva. E per questo un cittadino di origine pakistana, di 51 anni e residente a Guastalla, è stato colpito da ordine di carcerazione. I carabinieri della caserma guastallese lo hanno raggiunto e portato in cella, dove deve espiare la condanna a sette anni e otto mesi di reclusione, di cui sei mesi già scontati in passato. Con l’aggiunta di multe per oltre trentamila euro e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

L’uomo era stato indagato e poi finito sotto processo nell’ambito di importanti operazioni antidroga condotte dalla Guardia di Finanza. È stato condannato per due episodi distinti di traffico e detenzione ai fini di spaccio di droga. Innanzitutto per l’operazione ’Lot Bis’, del 2019, che aveva fatto emergere un sistema di importazione di eroina dal Pakistan in Italia attraverso i corrieri ovulatori. I trafficanti reclutavano connazionali disposti a ingerire, mettendo a repentaglio la loro vita, tra i 400 e i 700 grammi di ovuli di droga a testa, così da eludere i controlli in aeroporto. Una volta giunti in Italia, gli ovuli venivano recuperati e la sostanza destinata allo spaccio capillare sul territorio.

Inoltre, già due anni prima il 51enne era stato arrestato, a Reggiolo, dopo essere stato trovato in possesso di oltre trecento grammi di eroina suddivisa in trenta ovuli. Per questi fatti è stato condannato a tre anni e otto mesi, con l’aggiunta di quattro anni per la successiva accusa, per un totale di sette anni e otto mesi di reclusione.

Antonio Lecci