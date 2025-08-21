Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaCondannato a più di 7 anni per traffico di eroina
21 ago 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Condannato a più di 7 anni per traffico di eroina

Scatta il carcere per un 51enne pakistano colpevole di spaccio di droga. L’uomo faceva parte del sistema d’importazioni con corrieri ovulatori.

Uno degli arresti dell’operazione ’Lot Bis’ nel 2019

Uno degli arresti dell’operazione ’Lot Bis’ nel 2019

È stato condannato per reati legati al traffico di droga e ora la sentenza è diventata definitiva. E per questo un cittadino di origine pakistana, di 51 anni e residente a Guastalla, è stato colpito da ordine di carcerazione. I carabinieri della caserma guastallese lo hanno raggiunto e portato in cella, dove deve espiare la condanna a sette anni e otto mesi di reclusione, di cui sei mesi già scontati in passato. Con l’aggiunta di multe per oltre trentamila euro e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

L’uomo era stato indagato e poi finito sotto processo nell’ambito di importanti operazioni antidroga condotte dalla Guardia di Finanza. È stato condannato per due episodi distinti di traffico e detenzione ai fini di spaccio di droga. Innanzitutto per l’operazione ’Lot Bis’, del 2019, che aveva fatto emergere un sistema di importazione di eroina dal Pakistan in Italia attraverso i corrieri ovulatori. I trafficanti reclutavano connazionali disposti a ingerire, mettendo a repentaglio la loro vita, tra i 400 e i 700 grammi di ovuli di droga a testa, così da eludere i controlli in aeroporto. Una volta giunti in Italia, gli ovuli venivano recuperati e la sostanza destinata allo spaccio capillare sul territorio.

Inoltre, già due anni prima il 51enne era stato arrestato, a Reggiolo, dopo essere stato trovato in possesso di oltre trecento grammi di eroina suddivisa in trenta ovuli. Per questi fatti è stato condannato a tre anni e otto mesi, con l’aggiunta di quattro anni per la successiva accusa, per un totale di sette anni e otto mesi di reclusione.

Antonio Lecci

CarcereGuardia di Finanza