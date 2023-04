Condannato, farà percorso di riabilitazione

Lui la chiamava al telefono incessantemente e le mandava fino a trenta messaggi al giorno. Si presentava sotto casa sua e citofonava con la pretesa di entrare dentro l’abitazione. La pedinava anche sul luogo di lavoro e la minacciava di morte. Sono le condotte che una donna ucraina di 39 anni ha denunciato di aver subito dall’ex fidanzato, un connazionale 51enne.

Per lui è scattata l’accusa di stalking, aggravato dal fatto di essere stato commesso verso una persona con cui aveva avuto una relazione. Da quanto emerso, lui non si era rassegnato alla fine della loro storia e aveva iniziato a perseguitarla. Dopo la denuncia sporta dalla donna, per episodi avvenuti dal giugno all’ottobre 2021, lui era stato dapprima sottoposto al divieto di avvicinamento, poi tramutato negli arresti domiciliari perché aveva reiterato le sue condotte.

L’uomo, assistito dall’avvocato Vainer Burani, ha deciso di concordare la pena con il pubblico ministero. L’accordo è stato raggiunto martedì davanti al giudice Dario De Luca: il 51enne ha patteggiato 2 anni, con pena sospesa subordinata al completamento di un percorso di riabilitazione per uomini maltrattamenti, da ultimare entro otto mesi.

Alla donna, costituita parte civile tramite l’avvocato Mario Di Frenna - ieri sostituta dall’avvocato Lucia Larocca - sono state riconosciute le spese di difesa. La sospensione condizionale è stata disposta perché si presume che si sia trattato di una condotta isolata e che tale resterà, visto che lui ha preso coscienza del suo comportamento sbagliato e ha iniziato a frequentare il corso di recupero.

Gli sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante: il giudice ha voluto adeguare la pena all’effettiva gravità del fatto e ha tenuto in considerazione l’incensuratezza e la sua condotta remissiva dopo il fatto e durante il processo. Al 51enne sono stati revocati i domiciliari, disponendo la sua liberazione.

Alessandra Codeluppi