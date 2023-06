Condannato il magnate dell’Eternit. Il sindaco: "È un primo risultato"

E’ stato dichiarato colpevole il magnate dell’Eternit, Stephan Schmidheiny. Condannato, dalla Corte d’assise di Novara, a dodici anni di carcere per l’omicidio colposo di 392 persone nell’azienda di Casale Monferrato. "Finalmente accanto al nome di Schmidheiny è comparsa la parola colpevole", dice il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi. Eternit aveva uno stabilimento anche a Rubiera, ma le vicende legate alle morti da amianto nel reggiano non erano comprese in questo processo.

Una vittoria che non pare completa: da un lato la derubricazione del reato da doloso a colposo, dall’altro una sentenza che prevede un risarcimento per le tante famiglie coinvolte. Il giudizio è di primo grado e si attende il verdetto della Cassazione. "Siamo molto soddisfatti che sia stato escluso il dolo e quindi il fatto che si parli di un omicidio colposo - comunicano i legali della difesa-. Si tratta di colpa imprenditoriale e non può essere qualificato come un omicida intenzionale".

"Non è un risultato da festeggiare - commenta Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera, che da anni segue con grande attenzione le vicende, spesso tragico, dei lavoratori della Icar, controllata dalla Eternit - L’esperienza suggerisce cautela, ma il fatto che si arrivi a sentenza è un traguardo per le vittime. Dopo anni di battaglia questo è un primo risultato".

Anche per Rubiera si intravede una speranza per l’avvio di un provvedimento a riconoscenza locale. All’epoca il processo Eternit Uno si era concluso con un’assoluzione da tutti i capi di accusa: "Si aveva l’impressione che non si sarebbe mai arrivati a sentenza - spiega il sindaco Cavallaro -, ora da questo secondo processo stanno invece arrivando delle sentenze davvero importanti".

Il processo Eternit Bis, partito da Torino, è stato ’spacchettato’ in vari tronconi nelle procure della penisola, nelle varie zone dove erano presenti delle fabbriche di amianto.

I casi di morte che si sono verificati nel comune di Rubiera e che sono stati inclusi nel processo Eternit Bis sono due, ritenuti collegati con l’amianto, sui 47 decessi che sono sospettati di avere una relazione con questa attività. L’ultima morta risale a un anno fa con Carla Iotti: si era esposta all’amianto lavando le tute da lavoro del marito Alfredo Bersani, dipendente dell’Eternit rubierese.

"Il tema ’morte sul lavoro’ è tutt’altro che risolto - sottolinea il primo cittadino di Rubiera -. Questa sentenza fa capire che c’è una responsabilità umana, che si può e si deve andare alla ricerca dell’errore, che non si tratta solo di sfortuna".

Nel frattempo a Rubiera è stata quasi ultimata la bonifica. Grazie al progetto ’Catasto immobili Amianto’ sono stati eliminati circa 300.000 mq di amianto. Conclude il sindaco Cavallaro: "E’ bello vedere ora la propria città dall’alto: ha cambiato colore".

