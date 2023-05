Condannato il pensionato pusher

È stato condannato a un anno e quattro mesi il 65enne Pasquale Generoso, pensionato, ma con "l’hobby" dello spaccio di droga. La sentenza – emessa dal giudice Sarah Iusto – è arrivata ieri al termine dell’udienza di prosecuzione della direttissima che era cominciata il 21 aprile scorso. Il pm titolare del fascicolo Marco Marano aveva chiesto un anno e otto mesi, mentre l’avvocato difensore Rosa Apadula aveva domandato l’assoluzione.

Ora sono attese le motivazioni entro 90 giorni, poi la legale valuterà se ricorrere o meno in Appello. Non essendo incensurato, la pena non è sospesa, ma per il momento non andrà in carcere (fino ad ora ha avuto la misura dell’obbligo di firma quotidiano in caserma).

Generoso – originario della provincia di Catanzaro, ma residente a Scandiano – era stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, con precedenti specifici, è stato, di fatto, l’obiettivo principale di un servizio predisposto dai militari volto a contrastare l’attività di spaccio nel Comune della Rocca dei Boiardo. Gli uomini in borghese della locale tenenza dell’Arma, lo avevano notato entrare in alcuni bar del paese, rimanendo pochi minuti per poi uscire e risalire sulla sua auto. Una sorta di ‘spola’ tra gli esercizi pubblici che ha insospettito i carabinieri che hanno prima seguito l’auto, e fermando Generoso all’ennesima discesa dall’automezzo.

All’alt, il 65enne ha tentato di risalire velocemente in auto, ma è stato subito bloccato. Da qui è

scattato l’iter classico di questi casi. Oltre alla richiesta dei documenti di identificazione, è stata compiuta una perquisizione personale che ha dato esito positivo, visto che l’uomo aveva addosso 4 grammi di cocaina suddivisa in sette dosi e 500 euro in contanti. A casa sono stati trovati altri 4 grammi di hashish, mezzo grammo di marijuana e un grammo scarso di cocaina nonché 2000 euro in contanti, oltre al consueto ‘kit dello spacciatore’: bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Ad incastrarlo, anche l’analisi del telefonino: su whatsapp sono stati riscontrati una una serie di messaggi inviati a potenziali clienti; due di questi, sentiti come testimoni, hanno confermato di aver acquistato la droga da lui.