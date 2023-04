Condannato il rapinatore che perse la scarpa fuggendo

Un anno e 5 mesi di condanna, esito del rito abbreviato. È la pena, decisa dal giudice Matteo Gambarati, per il ‘rapinatore-cenerentola’ Soufiane Sobhi, 37enne di origine marocchina e residente a Montecchio. A S.Ilario, il 31 marzo, aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio del supermercato Coop con vari prodotti, una commessa lo aveva inseguito tentando di fermarlo, e lui l’aveva spinta contro la vetrata del negozio, facendola cadere. Un’altra dipendente lo aveva inseguito nel parcheggio e aveva consegnato ai carabinieri una scarpa, risultata essere dello stesso numero e marca di quella da lui indossata quand’era stato bloccato. Per lui l’accusa di rapina impropria, cioè volta a mantenere il possesso dei beni rubati. Ieri, giudizio con direttissima, il pm ha chiesto per lui 3 anni e 200 euro di multa. Era difeso dall’avvocato Leonardo Teggi, in sostituzione di Domenico Noris Bucchi. Il giudice ha escluso la recidiva reiterata e specifica e ha concesso le attenuanti generiche e della speciale tenuità del fatto nei reati contro il patrimonio. Per lui obbligo di dimora nel comune di Reggio. Con numerosi precedenti, era stato scarcerato per furto il 27 marzo e il giorno dopo aveva messo a segno un colpo al Conad di via Luxemburg a Reggio.