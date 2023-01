Condannato in Calabria, arrestato a Bagnolo

I carabinieri davanti all'albergo

Bagnolo (Reggio Emilia), 15 gennaio 2023 - Un normale controllo a un uomo che stava passeggiando, nel maggio 2015 a Salice di Corigliano, in Calabria, si era concluso con l’arresto di un uomo di 53 anni, Valentino Tasca, in quanto trovato in possesso di una pistola marca Browning calibro 357 con matricola abrasa, completa di caricatore con sei munizioni e perfettamente funzionante. Per quell’episodio l’uomo è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione dal tribunale di Castrovillari. La sentenza nel frattempo è diventata definitiva, con l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordine di carcerazione. Provvedimento eseguito dai carabinieri di Bagnolo in Piano, nel Reggiano, dove il 53enne è stato rintracciato, in una struttura alberghiera, dove era alloggiato. Quando i militari della caserma bagnolese hanno individuato l’uomo, scoprendo che era ricercato, hanno provveduto all’arresto. Tasca è stato trasferito in carcere a Reggio per espiare la pena detentiva residua, che è di un anno, quattro mesi e 13 giorni di reclusione. La sentenza di condanna, oltre al periodo di reclusione, ha previsto anche il pagamento di una pena pecuniaria di 3.100 euro.