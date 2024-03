Condannato nell’operazione ’Camaleonte’. Si aprono le porte del carcere per un 45enne

È stato condannato nell’ambito di un processo contro la criminalità organizzata a due anni e otto mesi di reclusione, con l’aggiunta del pagamento di una pena pecuniaria di quattromila euro. Una sentenza di condanna che di recente è diventata definitiva. Considerato che, togliendo il periodo di arresti domiciliati, restano ancora da scontare tre mesi e 25 giorni di reclusione, un calabrese di 45 anni, ora residente a Guastalla, è stato raggiunto dai carabinieri della locale caserma per eseguire l’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura del tribunale di Venezia, competente per i fatti in questione. L’uomo risulta essere stato condannato nell’inchiesta ’Camaleonte’ condotta dai carabinieri di Padova e dalla guardia di finanza di Venezia. Furono venti gli indagati residenti nel Reggiano, già cinque anni fa, coinvolgendo anche presunti esponenti della cosca Grande Aracri, accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, riciclaggio, ed emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I componenti della cosca avvicinavano gli imprenditori e si insinuavano nelle aziende con prestiti e taglieggio, fino a estromettere i titolari, controllare le aziende e utilizzarle per operazioni di riciclaggio. Per il 45enne calabrese abitante a Guastalla la condanna per riciclaggio è diventata definitiva a gennaio. È stato accompagnato in cella per espiare la pena residua.