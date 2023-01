Condannato per furti in Francia, catturato a Castellarano

I carabinieri hanno eseguito l'arresto

Castellarano (Reggio Emilia), 15 gennaio 2023 – Era colpito da un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria francese per una condanna definitiva a tre anni di reclusione per furti in abitazioni, messi a segno da ladri “acrobati”, che raggiungevano anche i piani alti arrampicandosi attraverso le grondaie. Ma ieri il 34enne Saimir Merdhoqi, originario dell’Albania ma residente a Castellarano, è stato fermato e arrestato, con esecuzione dell’ordinanza dell’autorità giudiziaria. Ora si trova in carcere a Reggio, in attesa di essere affidato alla polizia francese, per scontare la pena detentiva. Nel 2014 l’uomo si era reso responsabile di una decina di furti, tentati o riusciti, in abitazione, in Francia. Era stato arrestato e poi rimesso in libertà, in attesa del processo. Il tribunale di Nancy lo ha condannato, ma lui nel frattempo è rientrato in Italia. In virtù del mandato di arresto europeo emesso nei giorni scorsi, i carabinieri lo hanno rintracciato. Deve scontare ancora 29 mesi di reclusione.