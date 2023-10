Condannato per stupro. La procura sportiva:: "Radiato o squalificato"

La giustizia sportiva andrà fino in fondo sul caso di Manolo Portanova, il calciatore della Reggiana condannato a sei anni in primo grado per violenza di gruppo, ricorrendo al Collegio di garanzia del Coni – di fatto la Cassazione dei procedimenti sportivi – per chiedere la squalifica di 5 anni con proposta di radiazione.

Se in ambito penale il 23enne centrocampista è in attesa della sentenza di Appello (prevista verosimilmente a dicembre), per quanto riguarda la giustizia sportiva si tratta del terzo grado: il primo ricorso della Procura generale risale al 1° agosto, sempre con le stesse richieste per la violazione dell’articolo 4, comma 1, del codice di riferimento ("Principio di lealtà e rettitudine sportiva"). In quel caso il tribunale del Coni aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della vicenda, di fatto lasciando la competenza al solo ambito penale. Il successivo ricorso aveva portato alla Corte federale d’Appello della Figc, che lo scorso 15 settembre aveva respinto ancora una volta il reclamo.

E così ora si procede sul terzo e ultimo grado, quello del Collegio di garanzia del Coni, con una sentenza prevista "entro 15-20 giorni circa" ribadisce Gabriele Bordoni, avvocato di Manolo Portanova.

"Le richieste sono le stesse fin dall’inizio, e siamo convinti che anche la decisione sarà confermata. D’altronde il tribunale sportivo è carente su tre aspetti: il primo, il mancato rispetto del termine di garanzia per incolpare Manolo, anche se la Procura generale fa finta di non accorgersene. Il secondo per noi è granitico, ovvero la carenza di giurisdizione: come può un giudice sportivo sostituirsi a quello penale, visto che il processo è ancora in corso, con valutazioni al di fuori del suo ambito di competenza? E terzo punto, che prove ha per decidere visto che non ha ovviamente accesso al fascicolo del procedimento?".

Nell’entourage del giocatore c’è comunque amarezza, come ribadito anche da Flavia Tortorella, avvocato di diritto sportivo che segue il 23enne: "Dalla mia esperienza non era assolutamente ipotizzabile un ricorso al Coni, dove di fatto la Procura gioca ‘in casa’. Valuterò in base allo stato di stress del giocatore se portare Manolo in udienza o meno".

D’altronde nel recente caso dell’ex giocatore della Reggiana Gianni Manfrin – condannato a sua volta a sei anni in primo grado per stupro di gruppo – la giustizia sportiva non è intervenuta.

E la chiosa di Bordoni va in questa direzione: "Evidentemente un giocatore di Serie C (dove gioca attualmente la Virtus Verona, ndr) crea meno interesse di un calciatore del Genoa ed ex Juventus che ora è in serie B in una piazza come Reggio… Se Manolo avesse fatto la casalinga non si sarebbe mai parlato di questo caso".