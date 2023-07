Condannato per stupro L’arrivo del calciatore spacca Reggio Donne in piazza: "Mandatelo via"

di Daniele Petrone

C’è chi lo difende nel nome del ’garantismo’ come gran parte dei tifosi e chi scende in piazza per chiedere di mandarlo via come le femministe. Reggio Emilia è una città che si prende a pallonate da giorni per l’ingaggio di Manolo Portanova da parte della Reggiana, squadra di calcio che milita in Serie B. Il centrocampista, nel dicembre scorso, è stato condannato in primo grado con il rito abbreviato a sei anni di reclusione, con la durissima accusa di violenza sessuale di gruppo su una ventenne, in un appartamento di Siena. Da allora non ha più giocato una partita ufficiale, col Genoa (club titolare del suo cartellino) che lo ha messo da parte. Lo voleva il Bari a gennaio, ma i tifosi in rivolta hanno fatto saltare il trasferimento.

Ora a dargli una nuova chance è arrivata la società granata. L’accoglienza dei sostenitori è ben diversa da quella dei pugliesi. Nonostante la tifoseria sia comunque spaccata con alcuni che hanno chiesto il rimborso dell’abbonamento, pronti a disertare lo stadio, gli ultras si schierano col calciatore. Due giorni fa, nel ritiro della squadra sull’Appennino Reggiano, il gruppo Teste Quadre ha srotolato lo striscione: "Nella vita come allo stadio... fino al terzo grado nessuno è condannato". E Portanova ringrazia sui social, con tanto di dedica alla sua nuova famiglia che lo ha accolto come un beniamino (diversi i bambini che gli hanno chiesto autografi e selfie), chiudendo gli occhi sulla macchia giudiziaria e aggrappandosi al suo talento.

Bianco o nero. Appunto, come l’opinione pubblica. Chi non vuole neppure aspettare il processo in Appello (dove la difesa di Portanova ha chiamato a testimoniare anche il batterista dei Maneskin, Ethan Torchio) sono le associazioni femministe. Stasera davanti al municipio di Reggio Emilia sfilerà il corteo di ’Non Una di Meno’: "Noi in campo gli stupratori non li vogliamo. La dirigenza della Reggiana ha dato uno schiaffo alle vittime di violenza. Siamo offese, furiose e indignate. Vada via!".

E poi c’è la politica. Tranne qualche consigliere comunale che frequenta la Curva che sta con la scelta del club, le opposizioni insorgono così come i sindacati ("Una scelta inopportuna", chiosa la Cgil). E mentre il Comune di Reggio, con una nota affidata alle assessore in ’rosa’ Raffaella Curioni e Annalisa Rabitti, dà un colpo al cerchio e uno alla botte ("Non si è colpevoli fino al terzo grado. La scelta spetta alla dirigenza, ma Reggio è da sempre terra di nonviolenza"), i parlamentari di ogni colore si sfidano a colpi di quel ’garantismo’ che spesso non usano quando l’indagato è l’avversario di partito. Infine, la Reggiana. la società mantiene per ora una tattica attendista. Nessun commento se non le due righe di annuncio dell’ingaggio di Portanova e le parole dell’allenatore, l’ex campione del mondo Alessandro Nesta: "È un bravo ragazzo...".