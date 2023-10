Truffava le vittime vendendo frutta, arrestato a Castellarano

Castellarano (Reggio Emilia), 9 ottobre 2023 – Truffe con la scusa di vendere frutta, girando nel nord Italia con un furgoncino. Con l’ormai classico pretesto di regalare prodotti della terra o venduti a prezzi stracciati, un uomo 31enne, napoletano, distraeva le vittima per rubare portafogli o banconote.

Proprio alla guida del furgone è stato fermato dai carabinieri di Castellarano, risultando colpito da ordine di carcerazione per cumulo di pene. I reati, dal 2012, risultano essere stati compiuti tra le province di Novara, Aosta, Asti, Cuneo, Torino, oltre che per episodi legati a sequestro di persona, furto in abitazione, spendita di banconote false,

Sette le condanne a suo carico, ormai definitive, per una pena totale di tre anni e undici mesi di reclusione. Sabato pomeriggio è stato fermato a Castellarano per un controllo e lo hanno arrestato. E’ stato portato in cella per scontare la pena residua, per un periodo di quasi quattro anni.