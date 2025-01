Condannato per un ricatto sessuale: "Sposa me oppure diffonderò foto intime al tuo futuro marito"

Era in possesso di foto "senza veli" di una donna, una trentenne residente nel bresciano. Immagini che aveva ricevuto da lei o che aveva personalmente scattato durante una relazione sentimentale, ormai finita. Lei, infatti, aveva troncato quel rapporto per diventare promessa sposa di un altro. Una situazione che un 36enne residente a Reggiolo non voleva accettare. "O sposi me oppure diffondo le tue immagini intime al tuo futuro marito", la minaccia a cui l’uomo era arrivato con la speranza del dietrofront della donna di cui si era fortemente invaghito. Non ha forse pensato alle conseguenze penali a cui sarebbe andato incontro. E quando lei, forse convinta che le minacce non sarebbero mai state messe in atto, ha rifiutato la proposta di tornare con lui, il 36enne residente nel paese della Bassa Reggiana ha mantenuto la "promessa", inoltrando al futuro sposo le foto incriminate, scattate in momenti di intimità della trentenne bresciana.

La donna ha deciso così di denunciarlo. Si è arrivati al rinvio a giudizio per atti persecutori e per la cosiddetta ‘sextortion’ – un’estorsione in piena regola a sfondo sessuale, una sorta di ricatto ’hard’ – avvenuti tra il 2017 e il 2018. Dal processo è arrivata una severa condanna a tre anni e mezzo di reclusione, con l’aggiunta di una multa di duemila euro, interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la sospensione dei documenti di espatrio per la tutta durata della pena. La condanna di primo grado è stata riesaminata dalla Corte d’Appello di Brescia, che ha confermato le tesi accusatorie, anche di fronte a elementi che hanno lasciato pochi dubbi su quanto fosse successo. Così il 36enne, alla fine della relazione con la donna amata, si è ritrovato anche con evidenti guai giudiziari.

La sentenza di condanna della Corte d’Appello bresciana è diventata definitiva a fine ottobre, con il competente Ufficio esecuzioni penali che ha emesso l’ordinanza di arresto. L’atto è stato notificato ed eseguito venerdì dai carabinieri della caserma di Reggiolo, il paese dove il condannato risiede. L’uomo è stato raggiunto nella sua abitazione, portato in caserma per le previste procedure, per poi essere riaccompagnato a casa dove deve restare fino all’espiazione della pena detentiva, agli arresti domiciliari.