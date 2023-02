Condanne per i furti a Rcf Rubavano nella loro ditta

Pioggia di condanne e corpose provvisionali alle aziende costituite parti civili. Davanti al giudice Dario De Luca si è conclusa ieri l’udienza preliminare scaturita dall’operazione ‘Affari musicali’: al centro dell’inchiesta coordinata dal pm Giacomo Forte e condotta dai carabinieri, i furti ai danni della Rcf, colosso del settore audio, da dipendenti infedeli e altri addetti ai lavori, che facevano sparire altoparlanti e amplificatori. A casa avrebbero ricostruito le casse prive di matricola, ma col marchio in vista, per rivenderle su piattaforme specializzate scontate fino al 50% o con un’azienda compiacente. Su 14 persone raggiunte dall’avviso di fine indagini, sette sono accusate di associazione a delinquere.

Nei mesi scorsi due avevano patteggiato: Antonio Belsino, di Reggio, individuato come ’capo’, aveva concordato 2 anni e 3 mesi; Giuseppe Di Matteo, di Cadelbosco, 1 anno e 8 mesi, pena sospesa. Gli altri cinque accusati dello stesso reato avevano scelto tutti riti alternativi. Abbreviato per Vincenzo Petrone, 57enne di Napoli, ieri condannato a 3 anni e 8 mesi più multa di 5.600 euro. Identico verdetto per Fabio Timpani, 40enne di Reggio. Per Rossana Liperoti, 36enne di Reggio, 3 anni (più 5.200 euro). Per Marco Bacchi, 33enne di Gualtieri, 2 anni e 4 mesi (più 4.600 euro). Gino Servidio, 45enne di Reggio, patteggiamento: ieri ha concordato 2 anni e 2 mesi, più 4mila euro.

Tra gli altri imputati uno solo non aveva chiesto riti alternativi: Ferdinando Stendardo, 73enne di Reggio. Per lui reato derubricato in incauto acquisto di prodotti che avrebbero dovuto sollevare il sospetto di provenienza illecita e non doversi procedere. Aveva chiesto di patteggiare Maria Neve Servidio, 23enne di Reggio: ieri ha concordato 6 mesi, pena sospesa. Abbreviato per Ermir Mhillaj, 32enne nato in Albania e residente a Pinarolo, condannato a 3 anni (e 4mila euro) e assolto da una singola accusa. Per Gerardo Zagarese, 59enne di Reggio, 1 anno e 4 mesi (più 400 euro), pena sospesa. Domenico Aracri, 29enne di Bagnolo, assolto "perché il fatto non sussiste" (la richiesta era 10 mesi e 300 euro). Condanna di 10 mesi e 20 giorni per Vincenzo Nunneri (più 300 euro), pena sospesa. Per Giovanni Pertosa, 47enne di Reggio, non doversi procedere per prescrizione. Per Petrone, Bacchi, Timpani, Liperoti e Mhillaj interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Questi imputati, come Zagarese e Nunneri, dovranno risarcire i danni in sede civile a Rcf, Coopservice e Emme Emme di Bagnolo. Il gup ha deciso una provvisionale (da considerare anticipo di liquidazione): 130mila euro a Rcf, 80mila a Coopservice, 30mila a Emme Emme. Le aziende erano assistite dagli avvocati Marco Ferretti e Paolo Nello Gramoli (S.L.A & partners): "Esprimiamo soddisfazione per il valore dell’importo riconosciuto alle realtà da noi rappresentate".

Alessandra Codeluppi