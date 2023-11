Condizionatore esterno va a fuoco. Brucia la tettoia in legno di una casa

Tanta paura per un incendio divampato ieri mattina in un appartamento in via Le Corbusier, al civico 6, a Marmirolo. Le fiamme sono divampate da un condizionatore – probabilmente difettoso o vetusto, che sarebbe andato in cortocircuito – posto esternamente all’abitazione, sopra un balcone all’ultimo piano. Il fuoco ha bruciato e distrutto gran parte della tettoia in legno.

L’allarme è scattato poco dopo le 11. Sul posto sono immediatamente arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando di via della Canalina. Il tempestivo intervento – durato comunque alcune ore – dei pompieri ha evitato che il rogo si propagasse anche all’interno della casa (che per quasi la sua totalità è stata infine dichiarata agibile) che nel frattempo è stata fatta evacuare. Per fortuna non si registra alcun ferito, anche se sul posto – per precauzione – è stata inviata anche un’ambulanza. Sul luogo pure una pattuglia di polizia locale.