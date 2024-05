Conducente incrocia un trattore, accosta ma finisce fuori strada

Si sono ritrovati su una strada stretta, con l’auto che si è spostata verso il ciglio della strada per far passare un trattore agricolo. Ma la vettura, una Peugeot, è finita fuori strada. E’ accaduto verso le 8 di ieri in via Imbreto, a Budrio di Correggio. Ad avere la peggio è stata la donna di 40 anni che era alla guida dell’auto. Sul posto sono arrivati ambulanza e autoinfermieristica. La donna è stata caricata in ambulanza per essere trasportata in ospedale, per completare tutti gli accertamenti sanitari. Non risultano traumi di rilievo. Per i rilievi tecnici sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana.