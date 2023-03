Conduttore di autobotte per pulizia e trasporto

BEE-TON S.R.L. cerca addettie alle operazioni di spurgo con conduzione di autobotte per pulizia pozzi neri, manutenzioni, trasporto e conto terzi. Richieste patenti B, C e CQC. Proposto inserimento con contratto a tempo determinato o tempo indeterminato o apprendistato, da stabilire dopo il colloquio e secondo l’esperienze maturate dal candidato. L’orario previsto si divide in due fasce orarie: dalle otto alle dodici e dalle tredici alle diciassette, dal lunedì al venerdì, riposi calendarizzati sabato e domenica. Il luogo dove si svolgerà la mansione di addetto allo spurgo con conduzione di autobotte comprende il territorio provinciale di Modena e Reggio Emilia. Chi è interessato deve rivolgersi al sito, avendo cura di inviare al più presto la propria candidatura e di compilare correttamente tutti i campi presenti sulla piattaforma. La scadenza prevista per l’invio delle proprie candidature presso BEE-TON S.R.L. è il 15042023.