Confapi incontra le imprese a Mead Studios. Ospite d’eccezione il presidente Camisa

Oggi alle 18,30 sarà a Reggio Emilia Cristian Camisa (foto), presidente nazionale di Confapi, associazione di categoria che sul territorio nazionale rappresenta 116mila piccole e medie imprese.

Camisa sarà il protagonista dell’evento “Confapi Reggio Emilia incontra”, ospitato da Mead Studios (via Galileo Ferraris 2, Reggio Emilia).

Ha confermato la sua presenza Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo economico e Green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca.

"Da tempo portiamo avanti incontri di networking e approfondimento per i nostri associati – dice il presidente di Confapi Reggio Emilia, Gianfranco Lusuardi –. In due anni di vera attività dopo il Covid abbiamo visto crescere il numero di imprenditori iscritti alla nostra associazione. Ora sono 120 e l’obiettivo è ampliare ulteriormente la nostra rete, capace di far incontrare le persone e creare concrete occasioni di sviluppo e di business. I contatti con le altre rappresentanze territoriali e con la presidenza nazionale sono costanti e costruttivi, come dimostra anche la visita del presidente nazionale Camisa, che ringrazio per la sua disponibilità".

Gli imprenditori interessati a partecipare all’iniziativa possono registrarsi contattando la segreteria di Confapi Reggio Emilia (email info@confapire.it).