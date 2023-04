Confcommercio: "Cambino le norme, serve un tavolo unico che orienti il mercato"

Prende piede il dibattito, tutto reggiano, sull’ammodernamento della legge regionale numero 41 del 1997, quella che aveva definito i centri storici delle città dei ‘centri commerciali naturali’. Una definizione che è, oggi, al vaglio dei vari players che operano sul territorio e delle amministrazioni, non ultima quella di Reggio. Un contributo interessante arriva dal presidente della Confcommercio reggiana Davide Massarini: "Il tema che mi pare centrale è come ‘andare oltre’ la legge 41. Dal nostro punto di vista, e su questo ci riserviamo, come associazione, ulteriori approfondimenti in futuro, credo sia inevitabile arrivare a definire il centro di Reggio Emilia come un distretto urbano del commercio e del turismo".

Il che comporterebbe: "Un cambio di asset della gestione amministrativa dello stesso – aggiunge -. Il principio sarebbe quello di arrivare alla nomina di un vero e proprio manager con competenze specifiche in materia, con la facoltà di mettere attorno a un tavolo gli esercenti, i proprietari degli immobili, le associazioni di categoria, i residenti, per arrivare a definire un quadro di insieme e soprattutto ad una mappatura dei bisogni specifici del commercio nell’esagono della nostra città". Da lì si potrebbe partire per poi attrarre le figure rispondenti ai bisogni dei residenti: "Un compito che spetterà al manager di distretto – conclude Massarini -. Toccherà a lui implementare questi progetti, così come tutte le iniziative che possano costituire dei moltiplicatori di business per il piccolo commercio".

Ni.Bo.