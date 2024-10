Confcommercio, eletta Zompa

Riunitasi in assemblea nella sede di piazza Peretti a Castelnovo, la Confcommercio della montagna ha eletto, per acclamazione, Tiziana Zompa, presidente dell’associazione, subentrando a Patrizia Agnesini, che si è dimessa per aver assunto un incarico politico alle scorse elezioni amministrative. Assume la guida fino al giugno 2028. Zompa: "Da più di 40 anni sono nel settore con la Paologom, che si occupa di vendita e montaggio pneumatici e meccanica, prima lavoravo con mio marito che purtroppo ci ha lasciato cinque anni fa, ora con mio genero e mia figlia. Da sempre credo nella Confcommercio, una volta ’Associazione Commercianti’, anche perché negli anni 80/90 il mio papà Pasquale Zompa è stato a sua volta presidente della Delegazione. Ringrazio tutti per la fiducia e spero di dare un apporto costruttivo per tutte le colleghe". La presidente provinciale Confcommercio, Monica Soncini: "Le auguriamo buon lavoro nel suo impegno sulle problematiche del territorio, soprattutto per imprese del commercio, turismo e servizi".