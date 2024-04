Confcommercio organizza un Talent day per fare incontrare domanda e offerta

Lunedì 15 aprile, dalle 9 alle 17.30 alla SD Factory in via Brigata Reggio 29, si tiene Talent Day una giornata organizzata da Fipe-Confcommercio per fornire informazioni, strumenti e opportunità alle imprese del settore ho.re.ca. (ristoranti, bar, mense, catering, hotel, ecc.) che cercano personale e alle persone in cerca di nuova occupazione interessate a lavorare in questo settore. Durante la mattinata, dalle 9 alle 12.45, avranno luogo dei veloci workshop, molto operativi, per fornire a imprese, lavoratrici e lavoratori informazioni e strumenti utili a trovare il personale o il lavoro giusto.

Al pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, saranno attivi i desk delle imprese che stanno cercando personale e che incontreranno le persone che si sono qualificate per quelle posizioni attraverso degli speed date. Sono diciotto le imprese registrate: dalla cucina stellata alla grande ristorazione collettiva, dalla ricettività al catering, ecc.

"La nostra mission – sottolinea Elisa Azzolini (in foto), presidente provinciale FIPE – prevede, oltre a far incontrare domanda e offerta di lavoro, di riempire la giornata con contenuti utili e facilmente fruibili sia per le aziende che per le lavoratrici e i lavoratori. Vogliamo far arrivare il messaggio che il nostro è un settore stabile, nel quale si può crescere e fare carriera, ma soprattutto tutelato da un contratto di lavoro siglato dalle parti".