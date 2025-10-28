Confedilizia: calano gli sfratti in città nel 2024

Sfratti in calo, nel 2024 a Reggio Emilia. Lo segnala Confedilizia - nella foto la presidente reggiana Annamaria Terenziani –, l’associazione provinciale dei proprietari di immobili, sulla base dei dati forniti dal ministero dell’Interno. In particolare, l’anno scorso, sono stati emessi in provincia 248 provvedimenti di rilascio di alloggi (di cui 115 nel Comune capoluogo) e richieste 875 esecuzioni (molte risalenti agli anni precedenti). Di questi provvedimenti ne sono stati portati a conclusione però solo 179. Rispetto al 2023, dice Confedilizia, le esecuzioni si sono ridotte dell’8,67%, nel solco di una riduzione degli sfratti costante dal 2017 (a parte un fisiologico aumento nel 2021 e 2022). Tuttavia, segnala l’associazione, "nessuno di questi provvedimenti riguarda ipotesi di sfratto per finita locazione. Cioè nessun proprietario nel 2024 ha mandato via un conduttore per scadenza del contratto, ma solo per morosità o inadempimento contrattuale".

A questo proposito Confedilizia punta il dito contro l’istituto della "morosità incolpevole", che sarebbe stato congegnato "in modo tale da essere diretto, anziché a sanare la morosità salvando il contratto di locazione, ad intervenire solo in un momento successivo alla convalida dello sfratto allo scopo di evitare o ritardare l’esecuzione di questo". Nei "fatti tuttavia le disposizioni in materia di morosità incolpevole, così come sono state formulate ed applicate, risultano prive di alcun effetto poiché il dato relativo al rapporto tra convalide esecuzioni è rimasto sempre lo stesso, sia prima della nascita dell’istituto, sia successivamente".