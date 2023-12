Confedilizia contro Vecchi: "Centro morto? Colpa sua"

"Il sindaco Vecchi millanta interessi da parte di operatori commerciali verso il centro storico ma in realtà non vi sono affatto". È durissima la risposta che arriva da Annamaria Terenziani, presidente di Confedilizia, al sindaco Luca Vecchi. Il primo cittadino pochi giorni fa, durante un convegno organizzato da Confesercenti (e non Confcommercio come erroneamente riportato nel titolo di ieri, di cui ci scusiamo con i diretti interessati) ha infatti sostenuto come spesso le vetrine vuote del centro storico siano frutto di una mancanza di duttilità da parte dei proprietari dei locali, mal disposti ad abbassare gli affitti o a cercare inquilini.

"Il centro storico si sta svuotando da tempo delle attività commerciali ma non certo per colpa dei proprietari, semplicemente perché il centro storico non è attrattivo, non rende – risponde punto su punto Terenziani – I proprietari dei negozi di Reggio baratterebbero volentieri i propri locali con quelli di Modena e Parma. Lì sì che un locale non resta chiuso un minuto".

Non c’entrerebbe quindi la volontà dei proprietari, ma la mancanza di richieste d’affitto da parte delle attività commerciali, secondo Terenziani: "Di chi è la colpa? – si chiede l’avvocato di Confedilizia – Della politica scellerata attuata da lui stesso e dalle analoghe amministrazioni precedenti e per altro certificata nel de profundis del Politecnico di Milano".

Secondo Terenziani il problema è che "nessuno ha più motivo per venire in centro storico, non c’è più il tribunale, il catasto, la conservatoria, l’ufficio del registro, gli uffici dell’Inps e quindi tutti gli uffici professionali correlati". L’assenza degli uffici, del cosiddetto terziario, tutto spostato fuori dal centro, sarebbe il principale motivo della difficoltà del commercio dentro l’esagono.

"In prossimità del centro non ci sono posti auto neppure per i residenti, figuriamoci per chi viene da fuori: dopo aver girato invano mezz’ora se ne va – continua Terenziani – O se qualcuno trova posto in qualche controviale, poi deve attraversare vie note alle cronache per essere luoghi in cui è probabile incontrare malintenzionati".

E poi si lancia in una accorata difesa della categoria, ripercorrendo anche il lavoro fatto durante quel piccolo ’miracolo’ che fu il ’bando facciate’ (co-finanziato dal Comune): "Al contrario i proprietari hanno fatto bello il centro storico con importanti ristrutturazioni di carattere edilizio. Anche la situazione grottesca del mercato coperto (è talmente trash il contenuto da depredare persino la struttura della propria bellezza), è colpa di questa amministrazione quando stipulò un patto scellerato a favore di cooperative fallimentari", conclude a gamba tesa Terenziani. Che poi si chiede: "Che cosa può davvero vantare questa amministrazione a favore del centro storico? Di aver fatto la pavimentazione di una piazza? Le manutenzioni sono un obbligo non un vanto". Un punto, quello della moria di negozi in centro storico, ormai entrato a pieno titolo nell’agenda della campagna elettorale verso le amministrative del 2024.