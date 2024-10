Confedilizia detta le linee guida: "Settore immobiliare va salvato"

"Il mondo immobiliare necessita di interventi che restituiscano fiducia a un comparto continuamente sotto attacco di fisco, burocrazia, lobby e ideologie green". Confedilizia Emilia-Romagna si è presentata con un’introduzione molto chiara all’incontro fra i suoi delegati provinciali e la candidata presidente della Regione Elena Ugolini. In una brochure intitolata ‘Proposte per il settore immobiliare’, l’associazione avanza 5 richieste, prima delle quali adeguare la normativa regionale al decreto ‘Salva casa’ e semplificare i cambi d’uso: "Il decreto introduce semplificazioni importanti – ha spiegato l’avvocato Giovanni Govi, venuto da Bologna – ma la Regione sembra pronta a lasciare la disciplina ai singoli Comuni, liberi di reintrodurre tutti i divieti che abbiamo sempre avuto e che ostacolano il rilancio dei centri storici e la rigenerazione urbana". La seconda proposta sono appunto ‘Misure di stimolo e sostegno alla rigenerazione urbana’ e ne ha parlato Alberto Fabbri, rappresentante riminese: "Ci sono troppe regole che finiscono per impedire l’iniziativa economica senza un reale interesse pubblico. In Romagna ci sono tantissime colonie che per i vincoli non si possono riqualificare, con la conseguenza che restano sfitte in zone molto centrali e visibili dai turisti, danneggiano la città e creano degrado. Lo stesso per gli alberghi, con aree deserte i cui stabili non si possono riconvertire in nessun modo".

La presidente reggiana Annamaria Terenziani (nella foto con Elena Ugolini) ha presentato gli ultimi tre punti: "Occorre valorizzare i borghi e mitigare il rischio idrogeologico, per questo chiediamo di sostenere la creazione della diga di Vetto con una portata di 150 milioni di metri cubi, unica in grado di garantire acqua di ottima qualità all’intera provincia e dare uno slancio al turismo. Bisognerebbe poi favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare dei nostri borghi, dotandoli anche di servizi e strutture di collegamento, e infine sostenere la proposta di abolizione dei Consorzi di bonifica: il loro obiettivo teorico di mantenere e salvaguardare le acque è sempre totalmente disatteso. Non è colpa loro, ma nella pratica sono organismi burocratici paralizzati dall’inefficienza che continuano ad aggravare ingiustificatamente il carico fiscale nel settore immobiliare".

To.Ve.