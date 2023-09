Conferenza dei Servizi a Quattro Castella: Nuovo Plesso Scolastico in Via di Approvazione L'Amministrazione comunale di Quattro Castella ha convocato una Conferenza dei Servizi per valutare il progetto di demolizione e ricostruzione di due scuole, finanziato con 8,2 milioni di euro dal Ministero dell'Istruzione. Il progetto prevede una spesa complessiva di 10 milioni e 364mila euro.