Conferenza sull’arte

Gli incontri del giovedì della Far (Famiglia Artistica Reggiana) proseguono oggi alle 18,30 ai Chiostri di San Pietro con "Arte e sezione aurea. Il valore della geometria" con relatore il prof. Luigi Grasselli, già docente di geometria al Politecnico di Milano e all’Università di Bologna. E’ anche professore senior al dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria a Unimore. Molte delle sue pubblicazioni scientifiche riguardano argomenti di geometria, topologia, teoria dei Grafi e dei Nodi. Si è occupato anche di indagini sui rapporti fra arti figurative e geometria, anche come curatore di mostre e autore di saggi in libri e cataloghi. Ingresso libero.