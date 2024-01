Conferenze e gadget per celebrare Lenin

Grandi preparativi per una ricorrenza storica che a Cavriago si tinge di un rosso particolarmente vivace: il centenario della scomparsa di Vladimir Il’ic Ul’janov, morto il 21 gennaio 1924, e da allora icona ideologica del comunismo internazionale. E per chi parteciperà agli eventi, è pronto un gadget "rivoluzionario": le palle di neve del busto.

C’è chi vive la ricorrenza con serietà, sottolineando il valore di Lenin come pensatore e politico; chi come un’occasione per festeggiare in modo folkloristico una delle icone di un’epoca ormai passata ma in cui si è plasmata l’identità della Cavriago novecentesca.

In ogni caso la figura dello statista russo - tra cultura e divagazioni pop - sarà al centro del cartellone di "Lenin 100". Nell’occasione - fanno sapere dal Comitato Rosso17 - saranno distribuiti i gadget. "Ne abbiamo fatte realizzare 100, come il numero degli anni dalla scomparsa di Lenin. Non si accettano prenotazioni e non spediamo da nessuna parte, isole comprese. Chi è interessato può partecipare all’evento e portare a casa un fiocco di Storia".

Già nel 2021 vennero realizzati 300 bustini, e con il ricavato furono svolti lavori di manutenzione in piazza Lenin. I souvenir saranno disponibili sabato 20 gennaio quando, alle ore 18.30, presso la Sala Grande del centro culturale Multiplo si terrà una conferenza del professor Gian Piero Piretto: "Dopo avere recentemente pubblicato un libro straordinario come ‘L’ultimo spettacolo. I funerali sovietici che hanno fatto storia’, ha accettato il nostro invito e ci proporrà una lectio unica su quanto accadde, prima a Gorki e poi a Mosca, il 21 gennaio del 1924. La partecipazione è aperta al mondo intero", proclamano da Rosso17.

Molto belli i manifesti stampati per celebrare l’evento, in puro stile costruttivista sovietico.

Il Partito marxista-leninista italiano ed altre forze politiche terranno la commemorazione del 100° anniversario sempre il giorno 2, in piazza Lenin, con inizio degli interventi alle 11. In contemporanea le sigle comunisti terranno una manifestazione anche a Capri, dove si trova un altro monumento dedicato allo statista.

I festeggiamenti saranno occasione, soprattutto per chi non abita in zona, sia per visitare l’unica piazza del mondo occidentale dove è collocato un busto di Lenin (una replica) che per ammirare la statua originale, collocata nel Multiplo dopo la "traslazione" dal vecchio municipio, dove era rimasta "reclusa" per 10 anni. In precedenza, l’originale era stato custodito nell’ex Casa del Popolo di piazza Zanti, poi sede dei partiti post-Pci: da Rifondazione al Pd.