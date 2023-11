Confermata l’autoinfermieristica. Sarà operativa dal 20 novembre

La conferma ufficiale è arrivata l’altra sera, nel corso dell’incontro sulla sanità reggiana organizzato al centro Kaleidos di Poviglio dal Pd locale. Non c’era il sindaco Cristina Ferraroni, dopo le polemiche – di cui abbiamo scritto ieri – sul mancato invito formale da parte dei promotori. Dal punto di vista dell’incontro pubblico, i vertici dell’Azienda Usl, invitati come relatori della serata, hanno confermato l’avvio del servizio di autoinfermieristica alla sede della Croce azzurra di Poviglio, a partire dal 20 novembre. Servirà in particolare la zona di Poviglio, Brescello, Boretto, ma anche la vicina area di Gattatico, con possibilità di arrivare in altri paesi limitrofi in caso di necessità.

"Ora finalmente c’è la conferma – dice il presidente della Croce azzurra, Claudio Sanfelici (foto) – con una data fissata per l’avvio del nuovo servizio. La nostra associazione abbandonerà l’attività di automedica, svolta finora nella Bassa, per questo nuovo servizio, che per ora sarà solo diurno. Gli spazi usati nella nostra sede saranno quelli in cui finora c’era la guardia medica".

Il servizio di automedica nella Bassa dovrebbe essere affidato in modo totale alla Croce rossa di Novellara, dove dallo scorso luglio si trova la sede base. Si è parlato inoltre di altri argomenti già ben noti, tra cui l’avvio dei Cau (Centri assistenza urgenza) a Correggio e Reggio, in attesa dell’avvio pure in altri Comuni reggiani, per lasciare ai reparti di Pronto soccorso solamente i casi più gravi.

a.le.