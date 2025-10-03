Confindustria approda in Kenya: "Apriamo al mercato africano"

Confindustria Reggio rafforza la presenza delle sue imprese in Africa con una missione imprenditoriale in Kenya, paese chiave nel Piano Mattei. Dopo l’esperienza in Marocco, dieci aziende reggiane sono ora impegnate in incontri d’affari a Nairobi, supportate dalla consulenza di Kili Partners.

La delegazione locale, guidata da Giuseppe Reggiani, consigliere con delega all’internazionalizzazione e Ceo di Clevertech, e da Silvia Margaria, responsabile area Internazionalizzazione, è stata accolta dalle principali istituzioni italiane ed europee presenti in Kenya.

Tra gli appuntamenti di rilievo, la partecipazione di Daniele Pivetti, Sales Manager di Gamma Meccanica, al Kenya Green Building Conference & Expo 2025, dove ha illustrato le best practice italiane in tema di sostenibilità.

Il mercato kenyano si dimostra dinamico e le imprese hanno già avviato trattative promettenti. L’esperienza in Kenya segna anche un momento di networking tra le aziende, che guardano già al Sudafrica come prossimo obiettivo di espansione commerciale.

Le imprese coinvolte rappresentano eccellenze locali, tra cui Clevertech Spa, Dallai Ernesto, Flexbimec International, Gamma Meccanica, Irriland, Mazzoni, Mixtron, Nexion Group, Polaris Automazioni e Spaggiari Industria Gomme.